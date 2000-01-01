28.02 16:38 MIGnews.com

НДИ: внесение поправок в Закон о биометрической базе данных

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Фракция НДИ достигла договоренностей с коалицией по поводу выдвинутых ею возражений против формулировки Закона о биометрической базе данных. Депутат Кнессета Юлия Малиновская, представлявшая фракцию НДИ в комиссии по законодательству, готовившей упомянутый Закон к окончательному чтению, добилась внесения в текст закона ряда поправок.Принято требование НДИ значительно ограничить доступ полиции к этой базе данных. Из текста закона изъят пункт, позволявший полицейским пользоваться биометрическими данными для установления личности без санкции на то окружного суда. Согласно достигнутой договоренности, в тексте закона будет оговорено, что полиция сможет получать сведения из биометрической базы данных только в случае подозрений в совершении тяжких преступлений против личности и только с санкции окружного судьи, либо судьи, уполномоченного на то окружным судом. В случае отказа суда в выдаче такой санкции, полиция сможет апеллировать только в Верховный суд.Точно так же, принято требование фракции НДИ об обеспечении абсолютной прозрачности процедуры выдачи биометрических документов. Полная информация об этой процедуре будет продублирована на пяти языках. Граждане должны знать обо всех возможных последствиях своего согласия на занесение их биометрической информации в базу данных. Утверждения чиновников о, якобы, невозможности дать полные разъяснения гражданам при выдаче им биометрических документов и фиксации соответствующих данных для нас абсолютно неприемлемы. МВД будет обязано продублировать всю информацию по этому поводу на иврите, английском, русском, французском, амхарском и арабском языках.Достигнута договоренность о том, что биометрические данные несовершеннолетних в базу данных заноситься не будут, а несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет смогут получать биометрические удостоверения личности только с согласия родителей и на абсолютно добровольной основе.В текст законопроекта также внесена поправка, согласно которой задержание для установления личности подозреваемых, имеющих при себе биометрические документы, не может длиться более 3 часов.