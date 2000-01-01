Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Россия и Иран договорились о бартере нефти | Фото: Thinkstock28.02 19:34   MIGnews.com

Россия и Иран договорились о бартере нефти

Москва и Тегеран в ближайшие недели решат вопрос по поставкам иранской нефти по программе "нефть в обмен на товары", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

"В ближайшие недели, мы стараемся это делать ускоренными темпами, все зависит от процесса согласования", — сказал Новак, отвечая на вопрос, когда будет подписано допсоглашение к договору "нефть в обмен на товары".
Министр подчеркнул, что идет проработка вопроса, обсуждаются условия поставок.

"Уполномоченной (российским — ред.) правительством организацией является "Промсырьеимпорт", — отметил Новак.

Иран планирует подписать соглашение по продаже России 100 тысяч баррелей нефти в сутки, сообщило 21 февраля иранское агентство Iranian Students News Agency (ISNA) со ссылкой на заявление министра нефти страны Бижана Зангане по итогам встречи с Новаком. По информации агентства, Иран начнет продавать 100 тысяч баррелей нефти в день России в течение следующих 15 дней и получит половину оплаты денежными средствами, а половину — товарами и услугами.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:12
Взрыв на военном складе в Сербии: 1 погибший, 25 раненых
20:06
Дон Жуан из Хайфы сколотил состояние, обманув 15 женщин
19:54
В Берлине закрыли мечеть, спонсирующую терроризм
19:15
Нетаниягу поддерживает проведших "Нерушимую скалу"
18:23
Южная Корея: "КНДР - серийный нарушитель правил"
18:06
ЦАХАЛ: сирены в районе Газы были ложной тревогой
17:52
Сообщения о ракетном обстреле на юге Израиля
17:39
В Сиднее эвакуирован Еврейский музей
17:24
Два израильских брата скрыли от налоговой сотни миллионов
16:51
Нетаниягу: Израиль не потерпит ракетных обстрелов из Газы
16:38
НДИ: внесение поправок в Закон о биометрической базе данных
16:17
Китай может ввести финподдержку за рождение второго ребенка
15:53
СБ ООН рассмотрит резолюцию по химоружию в Сирии
15:32
Подозрение на террористический инцидент в Беэр-Шеве
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus