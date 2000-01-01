Россия и Иран договорились о бартере нефти

Москва и Тегеран в ближайшие недели решат вопрос по поставкам иранской нефти по программе "нефть в обмен на товары", сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает РИА Новости.
"В ближайшие недели, мы стараемся это делать ускоренными темпами, все зависит от процесса согласования", — сказал Новак, отвечая на вопрос, когда будет подписано допсоглашение к договору "нефть в обмен на товары".
Министр подчеркнул, что идет проработка вопроса, обсуждаются условия поставок.
"Уполномоченной (российским — ред.) правительством организацией является "Промсырьеимпорт", — отметил Новак.
Иран планирует подписать соглашение по продаже России 100 тысяч баррелей нефти в сутки, сообщило 21 февраля иранское агентство Iranian Students News Agency (ISNA) со ссылкой на заявление министра нефти страны Бижана Зангане по итогам встречи с Новаком. По информации агентства, Иран начнет продавать 100 тысяч баррелей нефти в день России в течение следующих 15 дней и получит половину оплаты денежными средствами, а половину — товарами и услугами.