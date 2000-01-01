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Госконтролер безжалостно атаковал Нетаниягу 28.02 15:20   MIGnews.com

Госконтролер безжалостно атаковал Нетаниягу

Государственный контролер Израиля, за несколько часов до публикации доклада о характере проведения операции “Нерушимая Скала”, выступил с необычайно жесткой атакой против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и высшего военно-политического руководства страны.

Шапиро заявил: “Доклад демонстрирует серьезные недостатки в работе кабинета по безопасности. Лидером кабинета является премьер-министр. Даже проверяемый знает, что проверка была проведена в полном соответствии с требованиями закона. В последние отмечаются попытки делегитимации офиса государственного контролера, и самого государственного контролера , в особенности, со стороны системы, предположительно, с целью подорвать статус государственного контролера в том виде, как он изложен в основном законе”.

Шапиро предостерегает: “Для обеспечения жизнеспособности и устойчивости политической системы руководителям на всех уровнях государственного управления ,а также ЦАХАЛа и служб безопасности стоит внимательно изучить доклад и извлечь из него соответствующие уроки - вместо того, чтобы заниматься клеветой”.
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