28.02 15:20 MIGnews.com

Госконтролер безжалостно атаковал Нетаниягу

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Государственный контролер Израиля, за несколько часов до публикации доклада о характере проведения операции “Нерушимая Скала”, выступил с необычайно жесткой атакой против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и высшего военно-политического руководства страны.Шапиро заявил: “Доклад демонстрирует серьезные недостатки в работе кабинета по безопасности. Лидером кабинета является премьер-министр. Даже проверяемый знает, что проверка была проведена в полном соответствии с требованиями закона. В последние отмечаются попытки делегитимации офиса государственного контролера, и самого государственного контролера , в особенности, со стороны системы, предположительно, с целью подорвать статус государственного контролера в том виде, как он изложен в основном законе”.Шапиро предостерегает: “Для обеспечения жизнеспособности и устойчивости политической системы руководителям на всех уровнях государственного управления ,а также ЦАХАЛа и служб безопасности стоит внимательно изучить доклад и извлечь из него соответствующие уроки - вместо того, чтобы заниматься клеветой”.