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pixabay.com 28.02 16:17   MIGnews.com

Китай может ввести финподдержку за рождение второго ребенка

Правительство КНР рассматривает введение финансовых выплат в качестве поддержки семей, решивших завести второго ребенка.

По словам замглавы Госкомитета по делам здравоохранения и ограничению рождаемости КНР Ван Пэйаня, рождение второго ребенка – это право каждой китайской семьи, но не каждая семья может себе это позволить по экономическим причинам. В связи с этим, чиновник сообщил, что власти страны рассматривают введение финансового стимула для поддержки людей, желающих завести второго ребенка.

По данным газеты "Жэньминь жибао", в 2015 году примерно 60% семей Китая сказали, что не будут заводить второго ребенка в связи с материальным положением.

Напомним, что за прошлый год в Китае был зафиксирован рекордный рост рождаемости. В 2016 году в Китае родились 17,86 миллионов детей. Отмечается, что на рождаемость повлияла отмена политики "одна семья – один ребенок".
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