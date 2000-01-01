28.02 16:17 MIGnews.com

Китай может ввести финподдержку за рождение второго ребенка

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительство КНР рассматривает введение финансовых выплат в качестве поддержки семей, решивших завести второго ребенка.По словам замглавы Госкомитета по делам здравоохранения и ограничению рождаемости КНР Ван Пэйаня, рождение второго ребенка – это право каждой китайской семьи, но не каждая семья может себе это позволить по экономическим причинам. В связи с этим, чиновник сообщил, что власти страны рассматривают введение финансового стимула для поддержки людей, желающих завести второго ребенка.По данным газеты "Жэньминь жибао", в 2015 году примерно 60% семей Китая сказали, что не будут заводить второго ребенка в связи с материальным положением.Напомним, что за прошлый год в Китае был зафиксирован рекордный рост рождаемости. В 2016 году в Китае родились 17,86 миллионов детей. Отмечается, что на рождаемость повлияла отмена политики "одна семья – один ребенок".