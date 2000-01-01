01.03 06:38 MIGnews.com

Израиль – ЕС: сотрудничество укрепляется

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац встретился с генеральным директором Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенриком Хололеем. На встрече обсуждались совместные для Израиля и Евросоюза вопросы в сфере авиасообщения и безопасности.Министр Кац сообщил, что подписанное около восьми месяцев назад стратегически важное соглашение между Израилем и ЕС (EUROCONTROL), привело к значительному сокращению задержек вылетов в Израиль и из него."Соглашение дает Израилю возможность поддерживать непосредственную связь с центром управления воздушным движением по Европе. Следует учитывать, что задержка рейса воздействует на безопасность полета, влияет на уровень обслуживания пассажиров и влечет за собой экономические последствия. Соглашение с ЕВРОКОНТРОЛь позволяет нашей стране держать непосредственную связь с центром управления воздушным движением в Европе, что значительно оптимизирует осуществление авиарейсов в Израиль и из Израиля", - заявил глава транспортного ведомства.Это первый визит генерального директора Еврокомиссии по мобильности и транспорту в Израиль. В сопровождении делегации, он посетил офисы Управления гражданской авиации и Управления аэропортов Израиля, а также аэропорт имени Бен-Гуриона.Подписав соглашение, Израиль присоединился к престижному клубу, в состав которого входит 41 европейская страна. Несколько лет назад, ввиду роста числа авиарейсов в Израиль и из него, Минтранс и Управление гражданской авиации Израиля начали работу, направленную на присоединение нашей страны к организации. Более двух лет назад ЕВРОКОНТРОЛЬ изменил свою позицию по включению в состав организации неевропейских стран и недавно решил включить в свои ряды только Израиль и Марокко. Это сложный и затяжной процесс, который занял несколько лет.