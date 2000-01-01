28.02 12:23 MIGnews.com

Трамп урежет расходы, резко увеличит военный бюджет

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Президент США Дональд Трамп намерен резко увеличить военные расходы.Военный бюджет будет увеличен на 54 миллиарда долларов - до уровня 603 миллиарда долларов в год.В Америке примерно одна шестая часть федерального бюджета тратится на военные расходы.Трамп, выступая перед губернаторами штатов в Белом Доме, заявил, что его бюджетный план “предусматривает историческое увеличение расходов на оборону, с целью восстановить пошатнувшиеся возможности Соединенных Штатов”.Денежные средства будут изысканы не за счет увеличения налоговых поступлений, но за счет сокращения расходов на программы по защите окружающей среды и социальные расходы. Также будет резко сокращена помощь США иностранным государствам. Соединенные Штаты тратят ежегодно около 50 миллиардов долларов на помощь иностранным государствам через различные программы госдепартамента.Трамп также пообещал не сокращать такие социальные программы, как Social Security и Medicare , поскольку такое сокращение прямо ударит по благосостоянию среднего класса.Трамп планирует выделить ассигнования на строительство новых военных кораблей, боевых самолетов, и увеличение американского военного присутствия в “критически важных точках” - таких, как Ормузский пролив и Южно-китайское море.Трамп обещал увеличить личный состав армии до 540 тысяч человек (с 480 тысяч), довести количество батальонов морской пехоты с 23 до 36 (на 10 тысяч человек), увеличить количество боевых кораблей с 276 до 350, и количество тактических боевых самолетов с 1100 до 1200.