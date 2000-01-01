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Сенат США рассмотрит законопроект о сокращении выплат ПА 28.02 12:32   MIGnews.com

Сенат США рассмотрит законопроект о сокращении выплат ПА

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм повторно вынесет на рассмотрение законопроект о сокращении финансирования ПА из американской казны, если автономия продолжит платить деньги семьям ликвидированных или заключенных террористов.

Впервые так называемый "закон Тейлора Форса" был представлен Грэмом, а также его коллегой от штата Миссури Ройем Блантом и бывшим сенатором от Индианы Дэном Коатсом в прошлом году, однако не был выставлен на голосование в верхней палате Конгресса.

Свое название документ получил в честь бывшего офицера американской армии Тейлора Форса, который стал жертвой теракта, совершенного арабским террористом в марте 2016 года в Тель-Авиве, куда он приехал в качестве члена группы студентов университета Вандербильта по программе изучения глобального предпринимательства. На момент убийства ему было 29 лет, он отслужил в Ираке и Афганистане.

"Зачем Палестинская администрация платит молодым палестинцам за теракты против невинных американцев, таких как Тейлор Силы, или израильтян? Палестинцы должны решить - они осуждают эти ужасные теракты или они поощряют их. Нельзя быть партнером по миру и при этом платить людям, совершающим теракты. Выбор палестинцев определит их отношения с Соединенными Штатами на ближайшие годы", - сказал во время презентации своего законопроекта в сентябре сенатор Грэм.
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