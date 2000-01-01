СБ ООН рассмотрит резолюцию по химоружию в Сирии

Совет Безопасности ООН проведет голосование по проекту резолюции о применении химоружия в Сирии во вторник днем. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в штаб-квартире ООН.
Документ внесли в СБ ООН Франция, Великобритания и США. В нем осуждаются "факты применения вооруженными силами Сирии химического оружия".
Резолюция призывает ввести санкции против физических лиц и компаний, которые могли иметь отношение к таким атакам. Подготовленный "черный список" включает 11 представителей военного руководства Сирии и 10 учреждений.
В миссии РФ при ООН ранее заявили, что "в том виде, в котором текст представлен в СБ, Россия его поддержать не сможет".
В свою очередь, официальный Дамаск категорически отвергает обвинения в применении химоружия.