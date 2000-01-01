28.02 14:41 MIGnews.com

Либерман о расистских стереотипах полиции в отношении олим

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Лидер партии "Наш дом Израиль", министр обороны Авигдор Либерман, выступил перед журналистами в Кнессете, и в резкой форме отреагировал на преданный гласности Вторым каналом ИТВ документ, составленный следственным отделом полиции. Он назвал этот формуляр, в котором утверждается, что выдача загранпаспортов репатриантам сразу после получения ими гражданства, приведет к наплыву в Израиль "криминальных элементов", попыткой бросить тень на всю общину. Следует отметить, что именно на этот документ ссылались противники законопроекта депутата от партии НДИ Одеда Форера, предоставляющего репатриантам право получать заграничный паспорт одновременно с получением израильского удостоверения личности.Авигдор Либерман напомнил, что аналогичная ситуация была 9 лет назад, когда решался вопрос отмены виз между Израилем и Россией."В 2008 году усилиями партии НДИ был отменен визовый режим между Израилем и Россией. Тогда полиция тоже пугала нас резким ростом преступности, тем, что в страну хлынут преступные элементы, а "русская мафия" захватит государство. Стоит найти и почитать представленный тогда полицией документ, и убедиться, насколько он похож на нынешний. Между тем, с 2008 года, благодаря безвизовому режиму, который партии НДИ пришлось отстаивать с боем, турпоток из России увеличился в три раза. В Израиль приехали миллионы туристов. А это, в свою очередь, принесло весьма немалый доход в казну государства и способствовало созданию новых рабочих мест", - указал Авигдор Либерман.Глава партии НДИ напомнил, что решение о годовом карантине в отношении выдачи загранпаспортов репатриантам было принято в 1964 году, когда еще существовал "железный занавес", и еврейское государство зачастую использовалось в качестве транзитного пункта на пути в страны Запада. По словам министра, с тех пор мир очень сильно изменился. Среди новых репатриантов немало врачей, людей искусства, предпринимателей, спортсменов... Им необходимо, в соответствии с профессиональными нуждами, часто выезжать из страны. Никто из них не может целый год безвыездно оставаться в Израиле. Архаичный закон превратился в помеху для алии. Поэтому НДИ инициировала законопроект о паспортах."Я считаю, что тот, кто в следственном отделе полиции составил вышеупомянутый документ – он преступник. И эта бумажка – демонстрация ненависти к целому сектору израильского общества. К сожалению, там продолжают руководствоваться расистскими предрассудками и стереотипами в отношении репатриантов из стран СНГ. Я рекомендую полиции провести внутреннее расследование. Пусть проверят, сколько с начала большой алии было случаев незаконного получения или использования израильских паспортов. И заодно, сколько высших чинов полиции, следователей и вообще полицейских было осуждено за уголовные преступления, сексуальные домогательства, продажу криминальным элементам секретной информации, коррупцию и прочее. Как минимум – втрое больше. Ситуация, при которой вновь и вновь появляется из небытия призрак расизма и иррациональной ненависти к репатриантам, просто нестерпима. Пришло время закрыть эту позорную страницу в жизни нашего общества", - подчеркнул Авигдор Либерман.