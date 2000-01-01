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Египет депортировал члена ЦК ФАТХа 28.02 11:01   MIGnews.com

Египет депортировал главу ЦК ФАТХа

Служба безопасности международного аэропорта Каира отказала в праве ступить на египетскую землю высокопоставленному члену руководства ПА, который ехал на международную конференцию.

Как пишет Reuters, речь идет о председателе Палестинской футбольной ассоциации Джибриле Раджубе, который является председателем ЦК ФАТХа и доверенным лицом председателя ПА Махмуда Аббаса. Во время прохождения паспортного контроля 27 февраля охрана воздушной гавани заявила ему, что он находится в списке личностей, которым запрещен въезд в Египет.

В результате Раджуб был депортирован, покинув аэропорт на авиарейсе до столицы Иордании, Аммана, откуда и прилетел в Каир для участия в конференции Лиги арабских государств по экстремизму, на которую предварительно был приглашен.

Как только об этом стало известно, палестинская делегация отказалась от участия в конференции, пишет представитель ФАТХа по связям с прессой Мунир аль-Джагуб.

Источники Reuters не смогли ответить на вопрос, по какой причине высокопоставленному палестинцу запретили въезжать в Египет, известно лишь, что это было санкционировано разведкой страны. В министерстве иностранных дел Египта и в канцелярии Раджуба произошедшее никак пока что не комментируют.
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