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Нетаниягу отозвал прошение об иммунитете ради Сделки века | Фото:28.01 09:58   MIGnews.com

Нетаниягу отозвал прошение об иммунитете ради Сделки века

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу официально отозвал свою просьбу к Кнессету предоставить ему иммунитет от судебного преследования по трем коррупционным делам.

Об этом во вторник, 28 января, сам Нетаниягу написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я не позволю своим политическим оппонентам использовать этот вопрос для срыва исторического шага, который под моим руководством делает Израиль", - написал Нетаниягу.



Судя по всему, премьер-министр подразумевал утверждение так называемой "Сделки века" – мирного плана президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, который, как ожидается, будет обнародован во вторник, 28 января.

По словам Нетаниягу, пока он в США добивается формирования постоянных границ Израиля и обеспечивает безопасность для будущих поколений, часть людей, одержимых идеей "только не Биби", продолжают заниматься дешевым популизмом, не понимая ни важности момента, ни какой серьезный вред они своими действиями наносят стране.

"Так как все правила работы Кнессета – растоптаны, а результаты голосования по предоставлению мне иммунитета известны заранее, а сама процедура проходила бы без должного обсуждения, я решил не допустить продолжения этой грязной игры. Позже мы разберем все непропорциональные требования, выдвинутые по этому вопросу. Как и всю свою жизнь, я буду продолжать делать все возможное ради будущего нашей страны и граждан", - подчеркнул премьер-министр.


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