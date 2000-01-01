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Депутат из Нидерландов за критику не попал в РФ 28.01 16:16   MIGnews.com

РФ внесла в черный список депутата из Нидерландов

Нидерландский депутат от партии "Демократы-66" Сьюрд Сьюрдсма, известный критикой России, стал нежелательным лицом на территории РФ. О том, что оказался в "черном списке", Сьюрдсма узнал от главы МИД Нидерландов.

Депутат входил в список парламентской делегации, которая должна посетить Российскую Федерацию в конце следующего месяца. "Я в санкционном списке, и это, к сожалению, означает, что мне не позволят ступать на российскую землю", - отметил депутат.

По его словам, глава МИД Нидерландов Стеф Блок пытался сделать все, чтобы его удалили из списка, даже вызвал российского посла, но это не помогло, пишет NOS.nl.

Сьюрдсма предполагает, что отказ является результатом его критического отношения к Москве, например, в деле MH17. "Я являюсь критиком кремлевского режима, но всегда говорил, что хочу искать диалог", - сказал он.

Несколько делегатов заявляют, что не поедут в Россию, если Сьюрдсма не получит разрешение на въезд.


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