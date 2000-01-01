28.01 09:02 MIGnews.com

Самый драматический день в Кнессете

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28 января обещает стать одним из самых насыщенных дней в новейшей политической истории Израиля.Параллельно с политической драмой в Вашингтоне, в Израиле начинается новый акт внутренней политической драмы. В 11:00 открывается пленум Кнессета, на котором заслушают дело о неприкосновенности Биньямина Нетаниягу.Предполагается, что обсуждение в Кнессете пройдет относительно быстро, а вечером, в 19:00 вся сцена будет полностью принадлежать Нетаниягу.Дискуссия в Кнессете будет, мягко говоря, крайне односторонней. Коалиция приняла предложение лидера фракции Ликуд Мики Зоара, и весь правый блок будет бойкотировать заседание Кнессета. Правый блок утверждает, что “результаты обсуждения известны заранее” и потому смысла в участии нет.Следующей важной вехой станет четверг, 30 января. В этот день юридический советник правительства Авихай Мандельблитт также рассмотрит вопрос о неприкосновенности Нетаниягу. Он также может принять решение о дате суда над ним - и эта дата, теоретически, может быть установлена даже до выборов 2 марта.