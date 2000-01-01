28.01 08:41 MIGnews.com

Сделка века: два государства для двух народов

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В зарубежной прессе публикуются некоторые пункты из программы “сделка века” президента Дональда Трампа.В Wall Street Journal опубликована статья, в которой говорится о том, что речь идет “явно одностороннем плане в пользу Израиля”. План предусматривает израильский суверенитет в Иерусалиме, в том числе в районах, которые палестинцы считают “своими” и частью столицы будущего палестинского государства. Вместе с тем, некоторые части Восточного Иерусалима будут переданы под палестинский контрольТелеканал Al-Arabia сообщает о том, что план предусматривает “создание палестинского государства на границе с Израилем”. В святых местах “сохранится статус-кво под иорданским контролем”.Прошлой ночью сообщили о том, что Израилю будет представлена карта с его будущими границами.После встречи с Трампом премьер-министр Нетаниягу встретился с лидерами поселенческого движения, которые также приехали в Вашингтон. После встречи они рассказали: "Мы приехали для того, чтобы поддержать премьер-министра, отстоять наши права и донести, ясно и четко до Белого Дома голос поселенцев. Мы подчеркиваем самые важные для нас вещи - сохранение единства страны, израильский суверенитет, развитие поселений. Премьер-министр выслушал нас внимательно и пообещал, что не отступит от своих обещаний. Он сказал, что дал обещание президенту и пока не будет рассказывать о деталях плана. Мы уверены в том, что премьер-министр - наилучший выбор, человек, который сможет все организовать в этот судьбоносный час. Мы будем терпеливо ждать завтрашнего дня, когда опубликуют все подробности плана”.