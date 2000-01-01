28.01 08:22 MIGnews.com

Сделка века: Биби продвигает трансфер арабского треугольника

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Член Кнессета Ахмед Тиби выступил в эфире шоу телеканала КАН, посвященного “сделке века” президента Дональда Трампа.Тиби спросили, почему арабы наотрез отказываются говорить о “мирной программе” и “сделке века” - еще до того, как опубликованы ее подробности.Тиби ответил на это следующей тирадой: “Откуда это слово “мир”, простите? Нам известно, что в этой программе есть. Уже около года и палестинское руководство, и израильское руководство знает, что есть в программе - более или менее. Я не знаю, кто видел карты, кто их не видел, но все, что касается Восточного Иерусалима - он остается под израильским суверенитетом, не под суверенитетом палестинцев. Иорданская долина - аннексия. Границы - не границы 67-го года. беженцы - нет в программе. Так какой мир, какая программа, какое урегулирование?”Далее Тиби бросил бомбу: “Мне сегодня сказали, и я очень надеюсь, что мой источник ошибается, что Биньямин Нетаниягу настолько хочет воевать с арабскими гражданами Израиля и с Объединенным Списком, что он просит у Трампа через Фридмана обмен территориями - включая трансфер арабского треугольника”. Это - самое ужасное - и посмотрим, что на это есть сказать Ганцу”.