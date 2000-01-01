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Зеленский признал вину СССР в Холокосте и Второй мировой 28.01 12:47   MIGnews.com

Зеленский признал вину СССР в Холокосте и Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Польши Анджем Дудой произнес пятиминутную речь, в которой упомянул о "преступном сговоре тоталитарных режимов" — советского и нацистского, которые привел к началу Второй мировой войны.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", — сказал Зеленский.

Зеленский также призвал страны к совместному противостоянию агрессии, чтобы не допустить трагических событий в будущем.

"Сегодня всем демократический государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", — добавил он.




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