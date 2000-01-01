28.01 12:47 MIGnews.com

Зеленский признал вину СССР в Холокосте и Второй мировой

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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Польши Анджем Дудой произнес пятиминутную речь, в которой упомянул о "преступном сговоре тоталитарных режимов" — советского и нацистского, которые привел к началу Второй мировой войны."Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", — сказал Зеленский.Зеленский также призвал страны к совместному противостоянию агрессии, чтобы не допустить трагических событий в будущем."Сегодня всем демократический государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", — добавил он.