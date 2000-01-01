28.01 07:46 MIGnews.com

Ганц летит спасать демократию

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Глава Кахоль Лаван Бени Ганц после завершения встречи с президентом Дональдом Трампом заявил, что вылетает в Израиль для участия в сессии Кнессета, которая обсудит неприкосновенность Биньямина Нетаниягу.Ганц заявил: “Ни у кого нет права вести всю страну, находящуюся во настолько сложной дипломатической ситуации, со всеми проблемами в сфера безопасности, в то время как вся его активность и мысли посвящены персональным интересам. Это то, что Нетаниягу сказал об Ольмерте и это то, что я говорю о Нетаниягу”.