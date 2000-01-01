Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:29.01 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу отозвал прошение об иммунитете ради Сделки века. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу официально отозвал свою просьбу к Кнессету предоставить ему иммунитет от судебного преследования по трем коррупционным делам.

Ганц: нельзя управлять страной с обвинениями по 3 делам. Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц поспешил прокомментировать отзыв Биньямином Нетаниягу просьбы о предоставлении неприкосновенности к Кнессету.

Зеленский признал вину СССР в Холокосте и Второй мировой. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Польши Анджем Дудой произнес пятиминутную речь, в которой упомянул о "преступном сговоре тоталитарных режимов" — советского и нацистского, которые привел к началу Второй мировой войны.

Мандельблитт передал дела Нетаниягу в суд. Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал дела о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружной суд Иерусалима.

Нетаниягу летит из Вашингтона в Москву, вернется с Иссахар. Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетит из Вашингтона в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп: в реальности Иерусалим давно освобожден. В ходе совместной пресс-конференции президента Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу президент США сообщил арабскому миру о том, что “Иерусалим в реальности давно уже освобожден”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:29
Барби выпустят модели лысых кукол
05:11
В Windows 10 добавили функцию звонков на смартфоны
04:14
Начались съемки нового фильма о Бэтмене
02:05
В РФ рассекретили тайные переговоры Черчилля и Сталина
01:36
Пожар на фабрике парфюмов в Пакистане: есть погибшие
00:25
Поляк с дорожным знаком напал на российский грузовик
22:31
СМИ: эксперты признали историка-убийцу Соколова вменяемым
21:06
Иордания предупредила Израиль о "серьезных последствиях"
21:02
Беннетт: мы не признаем палестинское государство
20:40
Палестинцы в Рамалле сжигают фотографии Нетаниягу и Трампа
20:35
Вице-спикером ПАСЕ избран глава российской делегации
20:14
ХАМАС: палестинцы должны бороться с оккупацией
20:13
Украинский корабль заблокировал судоходство на Дунае
19:41
Трамп: мы признаем суверенитет Израиля на территориях
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus