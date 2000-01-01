29.01 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Нетаниягу отозвал прошение об иммунитете ради Сделки века
. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу официально отозвал свою просьбу к Кнессету предоставить ему иммунитет от судебного преследования по трем коррупционным делам.
Ганц: нельзя управлять страной с обвинениями по 3 делам
. Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц поспешил прокомментировать отзыв Биньямином Нетаниягу просьбы о предоставлении неприкосновенности к Кнессету.
Зеленский признал вину СССР в Холокосте и Второй мировой
. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Польши Анджем Дудой произнес пятиминутную речь, в которой упомянул о "преступном сговоре тоталитарных режимов" — советского и нацистского, которые привел к началу Второй мировой войны.
Мандельблитт передал дела Нетаниягу в суд
. Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал дела о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружной суд Иерусалима.
Нетаниягу летит из Вашингтона в Москву, вернется с Иссахар
. Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетит из Вашингтона в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Трамп: в реальности Иерусалим давно освобожден
. В ходе совместной пресс-конференции президента Дональда Трампа и Биньямина Нетаниягу президент США сообщил арабскому миру о том, что “Иерусалим в реальности давно уже освобожден”.
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