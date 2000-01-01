28.01 21:06 MIGnews.com

Иордания предупредила Израиль о "серьезных последствиях"

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Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади предупреждает об "опасных последствиях односторонних шагов Израиля, которые угрожают создать новую реальность."Он заявил, что палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, основанное на решении о двух государствах, является "единственным путем к прочному и всеобъемлющему миру".Израильские политики давно заявляют о намерении аннексировать долину реки Иордан.