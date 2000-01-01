Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











28.01 21:06   MIGnews.com

Иордания предупредила Израиль о "серьезных последствиях"

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади предупреждает об "опасных последствиях односторонних шагов Израиля, которые угрожают создать новую реальность."

Он заявил, что палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме, основанное на решении о двух государствах, является "единственным путем к прочному и всеобъемлющему миру".

Израильские политики давно заявляют о намерении аннексировать долину реки Иордан.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:02
Беннетт: мы не признаем палестинское государство
20:40
Палестинцы в Рамалле сжигают фотографии Нетаниягу и Трампа
20:35
Вице-спикером ПАСЕ избран глава российской делегации
20:14
ХАМАС: палестинцы должны бороться с оккупацией
20:13
Украинский корабль заблокировал судоходство на Дунае
19:41
Трамп: мы признаем суверенитет Израиля на территориях
19:35
Трамп: в реальности Иерусалим давно освобожден
19:05
В Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы
19:00
Глава Самарии: Израиль в опасности из-за ПА
18:44
Росатом переносит региональный центр в Будапешт
18:28
Самодельные взрывные устройства на юге Израиля
18:23
Северная Македония вводит меры из-за загрязнения воздуха
18:09
Израильский футболист покинул Китай из-за коронавируса
18:02
Туроператоры РФ прекратили прием китайских туристов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus