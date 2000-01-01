Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











28.01 20:14   MIGnews.com

ХАМАС: палестинцы должны бороться с оккупацией

Террористическая группировка ХАМАС заявила, что палестинцы на Западном берегу и в Газе "должны объединиться для борьбы с оккупацией" как на местах, так и на законных основаниях и дипломатически.

Халил аль-Хайя, член Политбюро ХАМАСа, сообщил, что палестинцам сейчас нужна "единая стратегия ... мир должен увидеть палестинское возмущение по поводу этой сделки".

Он также назвал речь Трампа "агрессивной чепухой".

"Заявление Трампа агрессивно, и оно вызовет много гнева. Заявление Трампа о Иерусалиме бессмысленно, и Иерусалим всегда будет землей для палестинцев ... Палестинцы будут противостоять этой сделке, а Иерусалим останется палестинской землей."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:06
Иордания предупредила Израиль о "серьезных последствиях"
21:02
Беннетт: мы не признаем палестинское государство
20:40
Палестинцы в Рамалле сжигают фотографии Нетаниягу и Трампа
20:35
Вице-спикером ПАСЕ избран глава российской делегации
20:13
Украинский корабль заблокировал судоходство на Дунае
19:41
Трамп: мы признаем суверенитет Израиля на территориях
19:35
Трамп: в реальности Иерусалим давно освобожден
19:05
В Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы
19:00
Глава Самарии: Израиль в опасности из-за ПА
18:44
Росатом переносит региональный центр в Будапешт
18:28
Самодельные взрывные устройства на юге Израиля
18:23
Северная Македония вводит меры из-за загрязнения воздуха
18:09
Израильский футболист покинул Китай из-за коронавируса
18:02
Туроператоры РФ прекратили прием китайских туристов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus