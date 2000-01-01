28.01 20:14 MIGnews.com

ХАМАС: палестинцы должны бороться с оккупацией

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Террористическая группировка ХАМАС заявила, что палестинцы на Западном берегу и в Газе "должны объединиться для борьбы с оккупацией" как на местах, так и на законных основаниях и дипломатически.Халил аль-Хайя, член Политбюро ХАМАСа, сообщил, что палестинцам сейчас нужна "единая стратегия ... мир должен увидеть палестинское возмущение по поводу этой сделки".Он также назвал речь Трампа "агрессивной чепухой"."Заявление Трампа агрессивно, и оно вызовет много гнева. Заявление Трампа о Иерусалиме бессмысленно, и Иерусалим всегда будет землей для палестинцев ... Палестинцы будут противостоять этой сделке, а Иерусалим останется палестинской землей."