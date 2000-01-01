28.01 17:42 MIGnews.com
Яффа Иссахар поделилась подробностями разговора с Путиным
Мать Наамы Иссахар, израильтянки, приговоренной к 7,5 годам тюрьмы в России за контрабанду наркотиков, поделилась подробностями разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
По её словам, российский лидер готов самолично взяться за возвращение Наамы в Израиль.
"Я знаю, что суд был слишком строг с ней; я верну ее, чтобы она могла построить семью так, как она хотела, и все будет хорошо", - цитирует Яффа Иссахар Путина.
Ранее израильские СМИ сообщали
, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетит из Вашингтона в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Ожидается, что Нетаниягу вернется из Москвы с Наамой Иссахар - после того, как ее помилует Путин.
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