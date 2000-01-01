28.01 16:02 MIGnews.com

Зачем НДИ закон о призыве ешиботников в ЦАХАЛ

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Photo by Yonatan Sindel/Flash90

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Понятие «общественная справедливость» приобретает в Израиле особое звучание: обязанности по защите единственного в мире еврейского государства не могут возлагаться выборочно.Почему партия Наш дом Израиль ставит своей целью и выдвигает в качестве коалиционного требования законный и обязательный призыв ультраортодоксальной молодежи на действительную армейскую или альтернативную службу? Зачем ей это?Что это – желание «отомстить» определенной категории молодых людей, чья судьба складывается на зависть гладко и безопасно, за тех юношей и девушек, которым приходится отдавать армии два-три года и больше, рискуя не только стартовыми возможностями, но порой и самой жизнью?Или, может быть, партия Либермана добивается того, чтобы нация лишилась хранителей ее духа – будущих великих теологов, гениальных толкователей священных книг, авторитетных раввинов?А вдруг все это – лишь часть политической борьбы, стремление принизить значение партий религиозных ультраортодоксов, лишить их электорат защиты, помешать обеспечению его благоденствия за счет всего остального общества?Любой из этих посылов недобросовестен и лжив.НДИ добивается безусловного принятия и распространения Закона о всеобщей воинской службе на всех молодых израильтян и делает это исключительно из соображений общественной справедливости и национальной безопасности.Понятие «общественная справедливость» приобретает в Израиле особое звучание: обязанности по защите единственного в мире еврейского государства не могут возлагаться выборочно. «Все, значит, все!» И нарушение этого принципа нельзя воспринимать иначе как оскорбление – и личное, и коллективное.Уклонение от призыва большой массы молодых, здоровых, годных к службе граждан- и есть такое оскорбление.Его из года в год и уже из поколения в поколение наносит обществу массовое освобождение от службы в Армии обороны Израиля многих тысяч молодых ультраортодоксов – учащихся религиозных учебных заведений, «вечных студентов», которые никогда не получат ни одной профессии.Службу в ЦАХАЛе не случайно считают частью израильского менталитета и одной из важнейших составляющих гражданской самоидентификации. Израильтяне могут обходиться и без красивых фраз, вроде «священная обязанность», «почетный долг», «дань Родине» и прочих. Просто они знают: это их государство, это их армия, это их общая судьба.Такое знание можно унаследовать, родившись в еврейской стране, а можно и получить, став новым гражданином Израиля. Именно так происходит, например, с выходцами из репатриантских семей и молодыми людьми, оказавшимися в стране в призывном возрасте.Они не считают службу в Армии обороны Израиля какой-то повинностью и не воспринимают годы, отданные службе, как потерянные. Юноши и девушки действительно получают в рядах ЦАХАЛа и путевку в жизнь, и осознание своей востребованности. Феномен израильского отношения к своей армии – это то, чем можно гордиться, чему учить и чему учиться.Извращение призыва «спасением цвета нации и веры», ставшее 70 лет назад, после трагедии Холокоста, легитимным доводом для освобождения от службы в ЦАХАЛе всего лишь нескольких сотен будущих светочей, породило сегодня огромную, угрожающе растущую «антиармию» религиозных уклонистов. Их обезличивают, рядят в униформу «профессиональных богомольцев», настраивают не только против армии, но и против всего остального общества. Лишь бы эти «солдаты в черном» обеспечивали будущее кучке клерикальных политиков и так называемых духовных лидеров.За стенами ешив – как от призыва армейского, так и от жизни вообще - прячут ребят, из которых может получиться толк в любом деле. Им попросту не дают выйти в люди, лишая такой важной для всей будущей биографии страницы, как служба в ЦАХАЛе. Политиканы от религии боятся одного – того, что их паства, попав в армейский коллектив и прослужив два-три года со своими сверстниками и соотечественниками, увидит перспективы свободного развития современного человека. И выйдет за уготованные им рамки незнания и неумения, бездумья и безволия.Борьба против законодательства о призыве учащихся ешив может рассматриваться также и как подрыв обороноспособности Государства Израиль – не больше и не меньше. Лишая вооруженные силы притока новых военнослужащих, религиозный истеблишмент обескровливает армию. А запрещая молодым «харедим» проходить даже общественно полезную альтернативную службу, клерикалы мешают перераспределению нагрузки на призывников.Аргументы же о ненадобности армии слишком большого количества новобранцев и невозможности организовать в ЦАХАЛе условия службы «особо кошерных» иудеев – дешевая уловка противников закона о всеобщей воинской обязанности. Еврейский народ всегда умел и жить по заветам предков, и воевать с врагами. Этой великой истории – тысячелетия, а истории «косящих» от армии ультраортодоксов – всего несколько десятилетий.Партия Наш дом Израиль ни под каким видом не откажется ни от одного пункта, ни от одной буквы Закона о призыве, потому что НДИ и его лидером Авигдором Либерманом движут как уважение к общественной справедливости, так и забота об обороноспособности Государства Израиль. И успех партии на мартовских выборах обязательно приблизит торжество этих принципов.