28.01 16:33 MIGnews.com

В Кремле назвали оскорбительными слова Зеленского об СССР

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил уверенность, что заявленная в ходе визита в Польшу позиция президента Украины Владимира Зеленского по поводу оценки роли СССР в развязывании Второй мировой войны "вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами"."Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", - сказал Песков.Также Песков добавил, что озвученное Зеленским заявление является ошибочным и оскорбительным."Поэтому мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.