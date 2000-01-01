28.01 14:19 MIGnews.com

Мандельблитт передал дела Нетаниягу в суд

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Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал дела о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружной суд Иерусалима.Дела переданы через считанные часы после того, как Нетаниягу объявил о своем решении отозвать запрос о депутатской неприкосновенности в Кнессете.Обвинение, по трем делам Нетаниягу, будет требовать тюремного заключения для замешанных в делах лиц - Биньямина Нетаниягу, Шауля Эловича и Нохи Мозеса.