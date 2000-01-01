Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Мандельблитт передал дела Нетаниягу в суд 28.01 14:19   MIGnews.com

Мандельблитт передал дела Нетаниягу в суд

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал дела о коррупции премьер-министра Биньямина Нетаниягу в окружной суд Иерусалима.

Дела переданы через считанные часы после того, как Нетаниягу объявил о своем решении отозвать запрос о депутатской неприкосновенности в Кнессете.

Обвинение, по трем делам Нетаниягу, будет требовать тюремного заключения для замешанных в делах лиц - Биньямина Нетаниягу, Шауля Эловича и Нохи Мозеса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:16
Беннетт призвал ЦАХАЛ готовиться к немедленной эскалации
15:13
ХАМАС связал рост числа арестов с выборами
14:31
Китайский коронавирус добрался и до Германии
14:30
Нетаниягу летит из Вашингтона в Москву, вернется с Иссахар
14:10
Рухани озаботился угрозой "демократии" в Иране
14:06
Советник Ганца называл президента США Адольфом Трампом
13:29
Китайский коронавирус: ВОЗ подняла уровень угрозы
13:12
Удивительные отличия: коррупция Битана и коррупция Нетаниягу
13:09
Кремль не комментирует ближневосточную сделку века США
13:08
Власти ПА призывают к бойкоту "мирного" плана Трампа
12:47
Зеленский признал вину СССР в Холокосте и Второй мировой
12:26
Паника из-за коронавируса добралась до Ближнего Востока
12:05
Силы безопасности Ирака открыли огонь по протестующим
11:38
Президент Украины назвал антисемитизм грязью
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus