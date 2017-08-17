28.01 14:06 MIGnews.com

Советник Ганца называл президента США Адольфом Трампом

הלך ברק חוסיין אובמה, הגיע דונלד אדולף טראמפ. מת לדעת מי אחריו. — ronen tzur (@RonenRt) August 17, 2017

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Jewish News Syndicate опубликовал твит советника лидера партии Кахоль Лаван Бени Ганца Рона Црура.В августе 2017 года Црур написал твит, в котором сообщает: Барак Хуссейн Обама, пришел Дональд Адольф Трамп. Я умираю от любопытства - кто следующий?”Ранее, в марте 2016 года Црур опубликовал другой твит: “Следующая книга Дональда: Майн Трамп”.В декабре 2016 года Црур написал твит, в котором сообщает: ”Как представляется, Президент США Путин назначил Дональда Трампа государственным секретарем”.Господин Црур сопровождал Бени Ганца в его поездке в Вашингтона на встречу с президентмо Трампом.Когда стало ясно, что его твиты снова опубликованы в свете этого факта, Црур выпустил следующее заявление: “Как представляется, некоторые члены культа перевозбудились некоторыми моими твитами, выпущенными несколько лет назад. Позвольте объяснить: “Были некоторые вопросы, на которые более молодая версия меня (!) смотрела иначе, чем президент. По прошествии времени, однако, выяснилось, что речь идет о самом мужественном президенте США, и наиболее значительном для безопасности Израиля , и вместе с миллионами израильтян я ему салютую”.