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Удивительные отличия: коррупция Битана и коррупция Нетаниягу 28.01 13:12   MIGnews.com

Удивительные отличия: коррупция Битана и коррупция Нетаниягу

Юридический советник Ликуда, адвокат Михаэль Дворин указал на “удивительные различия в обвинительных заключениях в отношении двух политиков Ликуда - Давида Битана и Биньямина Нетаниягу.

Обоих обвиняют в коррупции и взяточничестве. В деле Битана речь идет о сумме в 922 тысячи шекелей, в делах Нетаниягу - о “сотнях миллионах” и “миллиардах”.

Дворин пишет: "Как мы все хорошо помним, на прошлой неделе юридический советник правительства дал ответ на то, почему в делах Нетаниягу не предъявлены обвинения корпорациям-бенефициарам его коррупционной активности - Безек, Walla и Едиот Ахронот.  Ответ советника был таков - существует разница между легальными индивидуумами (плоть и кровь) и легальными образованиями (компании и концерны). На этой неделе было решено предъявить обвинения и Давиду Битану. Однако, на этот раз обвинения предъявят и замешанным в делах компаниях. Это уже даже не помочиться в прыжке - они поливают во всех направлениях”.


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