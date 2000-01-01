Кремль не комментирует ближневосточную сделку века США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался пока комментировать ближневосточную "сделку века" США.
"Мы не можем ничего говорить", - сказал он журналистам, добавив, что сначала нужно ознакомиться с сутью, пишет пресс-служба.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре представит свой план палестино-израильского урегулирования. Это должно произойти сегодня в 20:00 по московскому времени перед встречей Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.