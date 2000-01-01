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Кремль не комментирует ближневосточную сделку века США 28.01 13:09   MIGnews.com

Кремль не комментирует ближневосточную сделку века США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался пока комментировать ближневосточную "сделку века" США.

"Мы не можем ничего говорить", - сказал он журналистам, добавив, что сначала нужно ознакомиться с сутью, пишет пресс-служба.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре представит свой план палестино-израильского урегулирования. Это должно произойти сегодня в 20:00 по московскому времени перед встречей Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.


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