29.01 02:05 MIGnews.com

В РФ рассекретили тайные переговоры Черчилля и Сталина

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Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1944 году якобы предлагал генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу Сталину разделить Европу на зоны советского и западного влияния.Об этом рассказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаге, которую показал членам советской делегации", — заявил Нарышкин.По его словам, СССР отводилось 50% влияния в Югославии, и 75% в Болгарии, которую на тот момент только освободили советские войска.Также Нарышкин пообещал обнародовать документ, доказывающий существование такого предложения со стороны премьер-министра Великобритании.