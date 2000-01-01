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Росатом переносит региональный центр в Будапешт 28.01 18:44   MIGnews.com

Росатом переносит региональный центр в Будапешт

Венгерская оппозиционная партия "Зеленых" (LMP) подаст запрос на публичные данные, чтобы узнать стоимость и последствия перемещения в Будапешт регионального центра "Росатома", российской государственной корпорации по ядерной энергетике.

Партия требует, чтобы комитет парламента по национальной безопасности оценил различные риски, связанные с "продвижением "Росатома", сказал ее лидер Ласло Лорант Керестеш.

Одной из причин такого шага российской компании может стать желание президента России Владимира Путина получить более тесный контроль над венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, чтобы "любыми методами" осуществить проект развития АЭС "Пакш", заявил законодатель, пишет Euractiv.

Проект "Пакш" может в итоге стоить вдвое дороже, чем заявленная на данный момент стоимость 12,1 миллиарда евро, и это помешает Венгрии двигаться к большему использованию возобновляемой энергии, сказал он.

"Росатом" не соответствует критериям безопасности ЕС и Венгрии, что задержало реализацию проекта уже на несколько лет. Правительства России и Венгрии хотят ускорить процесс, поэтому Венгрия подала на рассмотрение Европейской комиссии законодательный проект по внесению изменений в регламенты ядерной безопасности страны.


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