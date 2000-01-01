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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации 28.01 17:20   MIGnews.com

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы не смогла принять решение по предложению представителей Украины и нескольких других государств об отклонении кандидатуры Петра Толстого на назначение вице-президентом ПАСЕ, это показали итоги тайного голосования

Результаты подсчета бюллетеней объявил председательствующий на заседании британский депутат Роджер Гейл.

За назначение Толстого на эту должность проголосовал 101 депутат, против - 71. В то же время, по правилам ПАСЕ, для вынесения решения в первом туре необходимо 162 голоса, пишет WireNewsFax.

Во вторник состоится второй тур голосования, для победы в котором достаточно простого большинства. Таким образом при сохранении распределения голосов Петр Толстой имеет шансы на утверждение в этой должности уже во вторник.


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