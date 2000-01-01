28.01 11:00 MIGnews.com

Мандельблитт может передать дела Нетаниягу в суд уже сегодня

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Израильские журналисты указывают на то, что после отзыва премьер-министром Биньямином Нетаниягу просьбы о предоставлении неприкосновенности юридический советник правительства Авихай Мандельблитт может принять решение о передаче его дел в суд уже сегодня.Предполагается, что первые слушания на процессе против Нетаниягу пройдут после выборов 2 марта.Следует подчеркнуть - после того, как просьба о предоставлении неприкосновенности была отозвана, Нетаниягу уже не сможет подать ее вторично. Со своей стороны, юридический советник правительства Авихай Мандельблитт имеет полную свободу действий и может принять решение о передаче дел в суд.Юридические источники газеты Маарив сообщают, что можно ожидать петиции в БАГАЦ с требованием подать обвинительное заключение в суд только после выборов, но, согласно их оценке, “БАГАЦ , скорее всего предпочтет не вмешиваться”.