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Президент Украины назвал антисемитизм грязью 28.01 11:38   MIGnews.com

Президент Украины назвал антисемитизм грязью

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью израильскому журналисту с "9 канала".

Во время интервью поднимались темы сотрудничества Украины и Израиля, а также была затронута тема антисемитизма в Украине.

Журналист Дмитрий Дубов спросил украинского лидера есть ли в стране такое явление, как антисемитизм, оперируя тем, что в сети он часто сталкивается с заявлениями, что евреи якобы захватили власть и все остальное в Украине.

Владимир Зеленский ответил следующее:

"Конечно нет. Давайте начнем с очень интересной статистики, которую, я думаю, не найдешь в интернете. Вот вы сказали, что ищете в интернете, мне кажется, вы не там ищете.

Есть официальная статистика 2018 года. Одна из последних, причем американская статистика от Pew Research Centеr — есть такой центр исследования антисемитизма в мире. И, согласно этой статистике, на территории Восточной Европы самый низкий уровень, самый низкий процент антисемитизма в Украине — всего 5%."

В ответ на это Дмитрий Дубов привел данные Антидиффамационной лиги, которая зафиксировала рост антисемитизма в Украине.

"Вы знаете, что у меня есть еврейская кровь? Прекрасно знаете. За меня проголосовало 74%. Какие еще нужны доказательства?

[...]

Антисемитизм — это такое явление, которое ты видишь сразу. Это как погода, которая меняется: идет дождь, а это (антисемитизм — прим. ред.) вот такая грязь, которую сегодня выливают СМИ на Украину, которая потеряла больше всего, честно говоря, евреев, если сравнивать с другими странами в период Холокоста, в период Второй мировой войны. Больше всего, и вы это прекрасно знаете.

И тут уж никакая статистика с этим не поспорит. Я не фанат такой статистики, потому что быть первыми в трагедиях… Я бы не хотел, чтобы Украина была первой только в этом. Но, должен заметить, что этого (антисемитизма — прим. ред.) нет.

Если какие-то там радикальные течения.. я бы не назвал их течениями — ручейки, есть в Украине и нечего отрицать: есть такие просто люди",- ответил президент Украины.


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