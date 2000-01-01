28.01 10:44 MIGnews.com

"Судить Нетаниягу прямо сегодня"

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Член Кнессета Ицик Шмули (Авода-Гешер-Мерец-Демократический лагерь) прокомментировал отзыв премьер-министром Биньямином Нетаниягу просьбы о предоставлении неприкосновенности к Кнессету.Шмули заявил: “В тот момент, когда Нетаниягу отозвал Биньямином Нетаниягу просьбы о предоставлении неприкосновенности, юридический советник, как и обязался, должен передать обвинение в суд уже сегодня”.Шмули продолжил: "Израиль стоит перед важнейшими историческими решениями, но как сам Нетаниягу сказал о своем предшественнике на посту премьера - премьер-министр, обвиняемый в уголовных делах не имеет мандата решать за свое государство и народ. Нетаниягу следует привыкать к новому статусу - из гостя Белого Дома он стал обладателем места на скамье подсудимых”