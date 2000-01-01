28.01 10:11 MIGnews.com

Нетаниягу: я не позволю продолжаться этой грязной игре

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В заявлении в связи отзывом своей просьбы о предоставлении депутатской неприкосновенности премьер-министр Биньямин Нетаниягу подверг резкой критике то, каким образов ведутся расследования против него.Нетаниягу заявил: “Мне не была предоставлена возможность защиты с соблюдением стандартов правового государства, потому что результат был продиктован и известен заранее без всякого предварительного обсуждения - я решил положить конец этой грязной игре. Мы взорвем эти непропорциональные обвинения и дела, за которыми ничего нет”.Отзыв Нетаниягу прошения о неприкосновенности означает, что юридический советник правительства Авихай Мандельблитт теперь может передать его дела на рассмотрение в иерусалимский окружной суд в любой момент времени.