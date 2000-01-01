28.01 09:16 MIGnews.com

Нетаниягу: Я намерен руководить Израилем еще много лет

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что намерен руководить партией Ликуд и государством еще много лет. Заявление было сделано после того, как главу правительства в третий раз допросила полиция по делу о коррупции.В пятницу, 27 января, группа следователей Управления полиции "Лахав-433" прибыла в премьерскую резиденцию. Отмечается, что премьера допрашивали около 4 часов по "делу 1000" и "делу 2000". Кроме того, полиция допросит Нетаниягу и в четвертый раз на следующей неделе.Напомним, что на Биби завели сразу два дела. Премьера подозревают в сговоре с издателем "Едиот ахронот" Арнононом Мозесом. Полиция полагает, что между Мозесом и Нетаниягу состоялась серия встреч, в ходе которых обсуждалась сделка, в рамках которой в СМИ, подконтрольных Мозесу снижается количество материалов, критикующих премьера, а тот взамен ограничивает влияние основного конкурента Едиот Ахранот - газеты Исраэль Ха-Йом.А вот в "деле № 1000" идет речь касательно подарков, которые на протяжении многих лет получала семья Биньямина Нетаниягу от израильского бизнесмена Арнона Милчена. Напомним, что, как выяснилось из очередной утечки из расследования, голливудский продюсер покупал семье Нетаниягу не только сигары и шампанское, но еще и украшения для супруги израильского премьера.Также глава правительства направил письмо участникам "Ликудиады", которая прошла в Эйлате. Биби поблагодарил активистов партии за их поддержку в свете "кампании давления со стороны правоохранительных органов с целью выдвинуть обвинительное заключение против меня"."Ответ очевиден – демократия – это избрание правительства на выборах, а не кампания, приуроченная давлению на правоохранительные органы и генерального прокурора", - подчеркнул премьер в своем письме.Он также добавил: "Мы можем гордиться активистами "Ликуд", которые на протяжении многих лет поддерживают лидеров партии. Я чувствую глубину поддержки. Благодаря этой поддержке и с Б-жей помощью я намерен продолжать руководить партией и израильским государством на протяжении многих лет".