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flickr 28.01 08:33   MIGnews.com

США остановили прием сирийских беженцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на неопределенный срок остановил прием сирийских беженцев в страну. Кроме этого, он также заморозил программу приема беженцев из других стран на 120 дней.

По словам Трампа, указ об "экстремальном отборе" иммигрантов должен защитить Штаты от "радикальных мусульманских террористов". В документе говорится, что въезд сирийских беженцев противоречит интересам США.

Также в указе уточняется, что американский лидер решил, что въезд для беженцев будет заморожен до тех пор, пока он не увидит существенных изменений, которые позволят прием беженцев из Сирии "в соответствии с национальными интересами".

Кроме того, в тексте отмечается, что США примут не более 50 тысяч беженцев в текущем финансовом году. Отмечается, что приоритет будут отдавать беженцам, преследуемым по религиозным мотивам, сообщает BBC.

Среди основных положений указа являются полное прекращение программы приема сирийских беженцев; приостановление приема беженцев из других стран на 120 дней; введение обязательного интервью на получение визы для въезда в США.

Также администрация намерена ускорить создание биометрической системы для контроля над иностранцами. Отметим, что 45-й президент подписал указ сразу после того как, генерал Джеймс Маттис вступил в должность министра обороны.

Одновременно с указом о мигрантах, глава государства также подписал документ о "великой перестройке" вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указу, в стране начнут разрабатывать планы разработки новых самолетов, судов, ресурсов и инструментов для американских военнослужащих.
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