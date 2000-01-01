28.01 08:33 MIGnews.com

США остановили прием сирийских беженцев

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на неопределенный срок остановил прием сирийских беженцев в страну. Кроме этого, он также заморозил программу приема беженцев из других стран на 120 дней.По словам Трампа, указ об "экстремальном отборе" иммигрантов должен защитить Штаты от "радикальных мусульманских террористов". В документе говорится, что въезд сирийских беженцев противоречит интересам США.Также в указе уточняется, что американский лидер решил, что въезд для беженцев будет заморожен до тех пор, пока он не увидит существенных изменений, которые позволят прием беженцев из Сирии "в соответствии с национальными интересами".Кроме того, в тексте отмечается, что США примут не более 50 тысяч беженцев в текущем финансовом году. Отмечается, что приоритет будут отдавать беженцам, преследуемым по религиозным мотивам, сообщает BBC.Среди основных положений указа являются полное прекращение программы приема сирийских беженцев; приостановление приема беженцев из других стран на 120 дней; введение обязательного интервью на получение визы для въезда в США.Также администрация намерена ускорить создание биометрической системы для контроля над иностранцами. Отметим, что 45-й президент подписал указ сразу после того как, генерал Джеймс Маттис вступил в должность министра обороны.Одновременно с указом о мигрантах, глава государства также подписал документ о "великой перестройке" вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указу, в стране начнут разрабатывать планы разработки новых самолетов, судов, ресурсов и инструментов для американских военнослужащих.