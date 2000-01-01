28.01 09:56 MIGnews.com

Белый дом назвал время телефонного разговора Путина и Трампа

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Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в 20:00 мск в субботу, 28 января. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.Переговоры с Путиным значатся в расписании американского лидера в полдень по местному времени. Он будет вести беседу из Овального кабинета. Вместе с ним в переговорах будет участвовать вице-президент Майк Пенс.Как рассказали в администрации американского лидера, до разговора с Владимиром Путиным у Трампа запланирована телефонная беседа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. После общения с российским лидером он переговорит с президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом.Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что Путин и Трамп проведут телефонный разговор в субботу, однако его время не уточнялось. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это будет первый телефонный контакт двух лидеров после инаугурации Трампа, поэтому от него не приходится ожидать "субстантивных контактов по всему периметру".