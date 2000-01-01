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Соразмерный ответ: Американцам запретят въезд в Иран 28.01 21:20   MIGnews.com

Соразмерный ответ: Американцам запретят въезд в Иран

В ответ на "противозаконный, нелогичный и противоречащий международным связям" запрет Белого дома на въезд в США граждан семи стран, одной из которых является Исламская республика Иран, ИРИ запретит въезд на свою территорию граждан Соединенных Штатов.

"Исламская республика Иран приняла решение соразмерно ответить на оскорбительное решение Соединенных Штатов на счет иранских граждан", - сказано в распространенном на телевидении сообщении МИДа ИРИ.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что снимут запрет только тогда, когда США вновь позволят въезжать гражданам Ирана. Кроме того, иранским дипломатам было поручено оказать посильную помощь гражданам ИРИ, которым помешали вернуться в свои дома, к своим работам и учебе" в Соединенных Штатах.

Как сообщает AFP, в иранские туристические агентства поступает информация о том, что иранцев не допускают на рейсы в Америку. В частности, продавать авиабилеты или садиться на борт иранцам с американскими визами уже запретили авиакомпании Etihad Airways, Emirates и Turkish Airlines.
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