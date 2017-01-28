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Биби о стене Трампа: Верное решение, в Израиле сработало | Фото: Paolo Cuttitta/Flickr28.01 19:59   MIGnews.com

Биби о стене Трампа: Верное решение, в Израиле сработало

В отличие от многих мировых лидеров, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу высказался в поддержку решения президента США Дональда Трампа провести по американо-мексиканской границе сплошную стену.

При этом он напомнил, что данная стратегия сработала в Израиле.


"Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля и это остановило нелегальную иммиграцию. Великий успех. Великолепная идея", - так прокомментировал идею американского президента премьер в своем микроблоге Twitter в субботу, 28 января.

Любопытно, что "стена Трампа" будет отличаться от той, которая была возведена на границе Израиля с Синайским полуостровом в 2006-2012 годах для предотвращения наплыва нелегалов из Африки. Если израильский вариант является проволочным забором с множеством датчиков, то американский президент собирается построить стену, более похожую на бетонный забор безопасности, которым Израиль отделился от Иудеи и Самарии после второй интифады.
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