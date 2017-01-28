28.01 19:59 MIGnews.com

Биби о стене Трампа: Верное решение, в Израиле сработало

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 28, 2017

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В отличие от многих мировых лидеров, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу высказался в поддержку решения президента США Дональда Трампа провести по американо-мексиканской границе сплошную стену.При этом он напомнил, что данная стратегия сработала в Израиле."Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля и это остановило нелегальную иммиграцию. Великий успех. Великолепная идея", - так прокомментировал идею американского президента премьер в своем микроблоге Twitter в субботу, 28 января.Любопытно, что "стена Трампа" будет отличаться от той, которая была возведена на границе Израиля с Синайским полуостровом в 2006-2012 годах для предотвращения наплыва нелегалов из Африки. Если израильский вариант является проволочным забором с множеством датчиков, то американский президент собирается построить стену, более похожую на бетонный забор безопасности, которым Израиль отделился от Иудеи и Самарии после второй интифады.