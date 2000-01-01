28.01 19:43 MIGnews.com

Герцог: Позор Ликуду за праздник в День жертв Холокоста

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Лидер оппозиции, председатель Сионистского лагеря Ицхак Герцог сказал 28 января на мероприятии Шабатарбут:"Большой стыд, когда вчера, в Международный день памяти жертв Катастрофы партия власти Ликуд устроила праздничное партийное мероприятие Ликудиада в Эйлате. Причем министр культуры Израиля Мири Регев, выступая на Ликудиаде в Эйлате посмела заявить, что день этот вспомнили лишь для того, чтобы иметь новый повод для нападок на партию Ликуд, да и вообще, по мнению Регев, об этом дне много говорили лишь из-за того, что Ликудиада была проведена именно 27 января... Невероятно.Хочу напомнить Мири Регев, ее коллегам-министрам, премьер-министру, что Международный день памяти жертв Катастрофы отмечается решением ООН, по инициативе Государства Израиль ежегодно. Дату 27 января обязательно отмечают в десятках стран мира для того, чтобы никогда, никогда не забыть страшную трагедию Катастрофы. Именно 27 января 1945 Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим. Символично, что открыл ворота Освенцима майор Красной армии, еврей по национальности, Анатолий Шапиро. Весь мир чтит этот день, склоняя головы перед памятью жертв самой большой трагедии в истории человечества. Но партия Ликуд именно в этот день проводит в Эйлате свой партийный праздник, как будто мало других дней в году, причем министр культуры государства Израиль Мири Регев говорит, что про Международный день памяти жертв Катастрофы вспомнили и много писали потому, что в этот день была проведена Ликудиада...Это говорит министр культуры Израиля, еврейского государства?! Постыдно и недопустимо. Подобное отношение - это оскорбление чувств переживших Катастрофу. Оскорбление чувств всех, кто чтит память о самой страшной трагедии в истории человечества. Мири Регев за подобное отношение должна немедленно отправиться в отставку с поста министра культуры".