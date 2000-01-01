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Мусульмане США готовят коллективный иск против Трампа | Фото: Gage Skidmore/Flickr28.01 16:59   MIGnews.com

Мусульмане США подадут коллективный иск против Трампа

Совет американо-исламских отношений намерен в суде оспорить решение Трампа о временной приостановке программы размещения беженцев и запрете въезда для лиц из семи мусульманских государств, сообщает The Independent.

"Американские мусульмане на протяжении многих лет были объектом дискриминационной политики. Можно сказать, теперь была совершена атака на вообще все исламское сообщество. Важно, чтобы Американцы вместе противостояли этому", — заявила глава юридического подразделения совета Лена Масри.

По ее словам, совет планирует потребовать проверить конституционность распоряжения Трампа. Иск в окружной суд штата Вирджиния будет подан 30 января.

В частности, согласно указу президента, теперь в США не смогут въехать беженцы из Сирии, при этом приоритет будет отдаваться соискателям убежища-христианам.
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