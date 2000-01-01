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ХАМАС отказался экстрадировать в Египет салафитов ISIS 28.01 15:43   MIGnews.com

ХАМАС отказался экстрадировать в Египет салафитов ISIS

ХАМАС ответил отказом на запрос Египта об экстрадиции задержанных в секторе Газа сторонников "Исламского государства", которых в Каире назвали причастными к атакам на египетскую армию. Об этом сообщили в иерусалимской редакции издания Breitbart.

Список с требуемыми джихадистами главе администрации ХАМАСа в секторе Газа Исмаилу Ханийе и заместителю главы политбюро движения Мусе Абу Марзуку несколько дней назад передали военные на встрече в Египте.

"За экстрадицией джихадистов в Египет последует сильнейшая отдача по всему сектору Газа, это вызовет отрицательную реакцию среди сторонников ХАМАСа и членов его военизированного крыла, в первую очередь", - пишет Breitbart Jerusalem, ссылаясь на свои источники в палестинской группировке.

Будущее заключенных салафитов стало не только центральным вопросом на переговорах между руководством Египта и ХАМАСа, но и главным препятствием на пути сближения сторон.

"Ханийе и Марзук предоставили всю имеющуюся у них информацию о сторонниках "Исламского государства" в секторе Газа, включая и тех, чьи имена были упомянуты египтянами. Кроме того, они пообещали предоставить какую-либо информацию, полученную на допросах, однако их выдача еще остается яблоком раздора", - говорит анонимный источник.

Также поднимались вопросы создания совместной палестино-египетской армии, а также повышение уровня безопасности на границе для предотвращения проникновения на Синайский полуостров боевиков из сектора Газа.

Несмотря на это, ХАМАС продолжает ослаблять давление на сторонников ISIS в анклаве, впервые практически за год позволив семьям салафитов посещать их находящихся в тюрьмах родственников-террористов. Таким образом, руководство организации пытается создать условия для того, чтобы египетский отросток ISIS, группировка "Вилайят Синай", отправила в сектор Газа задержанную партию оружия.
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