28.01 14:55 MIGnews.com

Мэр Берлина написал письмо президенту США

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Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер написал открытое письмо 45-му президенту США Дональду Трампу. Градоначальник призвал американского лидера не поддерживать путь изоляции и не начинать строительство стены на границе США с Мексикой.В письме Мюллер пишет, что разделение такого рода приведет к "рабству и боли", а также может "разрушить судьбы миллионов человек"."Мы, берлинцы, лучше всех знаем, как много страданий может вызывать разделение целого континента", - цитирует слова мэра BBC News.Мюллер подчеркнул, что Берлин не может спокойно смотреть на то, как другая страна в мире строит новую стену: "Мы не можем позволить, чтобы наш исторический опыт выброси на свалку тот народ, которому мы обязаны значительной частью нашей свободы: американцы".Мэр Берлина также призвал Трампа вспомнить своего предшественника Рональда Рейгана:"Вспомните его слова: "Снесите эту стену!" И поэтому я говорю: дорогой мистер президент, не стройте эту стену!", — резюмировал бургомистр.