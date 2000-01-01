Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






ООН призвало Трампа продолжать принимать беженцев | Фото: Thinkstock28.01 13:35   MIGnews.com

ООН призвало Трампа продолжать принимать беженцев

Агентство ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции (МОМ) призвали администрацию президента США Дональда Трампа продолжить программу приема беженцев в стране.

Правозащитники заявили, что данная программа жизненно необходима для тех, кто бежит от войны и преследований в поисках убежища. По словам организаций, программа приема беженцев в США является одной из самых важных в мире.

Напомним, что в пятницу, 27 января, американский лидер распорядился остановить программу приема сирийских беженцев. Свое решение он аргументирует тем, что это поможет защитить американцев от террористических нападений.

Мировое сообщество уже обрушилось с критикой миграционной политики Дональда Трампа, после того как он подписал указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, который должен защитить Штаты от "радикальных мусульманских террористов"
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:30
Армия САР взяла под контроль источник воды под Дамаском
13:59
Цукерберг отозвал земельный иск к жителям Гавайев
12:55
Десятки турецких солдат попросили убежища в Германии
12:17
Две надежды, две судьбы
12:15
Cерена Уильямс выиграла Australian Open-2017
12:04
Трамп поручил Пентагону оценить состояние ядерных сил США
11:57
Иран обрушился с критикой первых указов Трампа
11:31
Французы попрощались с системой безлимитных напитков
11:05
Нобелевские лауреаты осудили миграционную политику Трампа
10:57
Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154
10:40
Акции Microsoft подскочили до рекордной стоимости
09:56
Белый дом назвал время телефонного разговора Путина и Трампа
09:45
Мексика будет бойкотировать товары из США
09:16
Нетаниягу: Я намерен руководить Израилем еще много лет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus