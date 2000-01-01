28.01 13:35 MIGnews.com

ООН призвало Трампа продолжать принимать беженцев

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Агентство ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции (МОМ) призвали администрацию президента США Дональда Трампа продолжить программу приема беженцев в стране.Правозащитники заявили, что данная программа жизненно необходима для тех, кто бежит от войны и преследований в поисках убежища. По словам организаций, программа приема беженцев в США является одной из самых важных в мире.Напомним, что в пятницу, 27 января, американский лидер распорядился остановить программу приема сирийских беженцев. Свое решение он аргументирует тем, что это поможет защитить американцев от террористических нападений.Мировое сообщество уже обрушилось с критикой миграционной политики Дональда Трампа, после того как он подписал указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, который должен защитить Штаты от "радикальных мусульманских террористов"