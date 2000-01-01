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YouTube 28.01 12:55   MIGnews.com

Десятки турецких солдат попросили убежища в Германии

Порядка 40 турецких военнослужащих несущих службу на немецких базах НАТО, попросили политического убежища в Германии. Как сообщает издание Der Spiegel, солдаты подали запросы на предоставление убежища немецким властям.

Отмечается, что речь идет в основном о высокопоставленных офицерах. Военные обратились к правительству в связи с тем, что попали под "зачистку" в Турции и были вынуждены покинуть свои посты на немецких базах НАТО.

Напомним, что на прошлой неделе суд Греции отказал Турции в экстрадиции 8 турецких солдат.
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