28.01 11:57 MIGnews.com

Иран обрушился с критикой первых указов Трампа

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Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал указы американского лидера Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. Он также осудил ужесточение миграционной политики, в том числе временный запрет въезда граждан некоторых мусульманских стран, включая Иран.Выступая на конференции, посвященной туризму, которая прошла в Тегеране, Рухани заявил:"Сейчас не время строить стены между народами. Соединенные Штаты забыли, как много лет назад рухнула Берлинская стена?"При этом он добавил, что стены необходимо убрать, если они разделают нации.