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YouTube 28.01 11:57   MIGnews.com

Иран обрушился с критикой первых указов Трампа

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал указы американского лидера Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. Он также осудил ужесточение миграционной политики, в том числе временный запрет въезда граждан некоторых мусульманских стран, включая Иран.

Выступая на конференции, посвященной туризму, которая прошла в Тегеране, Рухани заявил:

"Сейчас не время строить стены между народами. Соединенные Штаты забыли, как много лет назад рухнула Берлинская стена?"

При этом он добавил, что стены необходимо убрать, если они разделают нации.
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