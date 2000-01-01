Иран обрушился с критикой первых указов Трампа

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал указы американского лидера Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. Он также осудил ужесточение миграционной политики, в том числе временный запрет въезда граждан некоторых мусульманских стран, включая Иран.
Выступая на конференции, посвященной туризму, которая прошла в Тегеране, Рухани заявил:
"Сейчас не время строить стены между народами. Соединенные Штаты забыли, как много лет назад рухнула Берлинская стена?"
При этом он добавил, что стены необходимо убрать, если они разделают нации.