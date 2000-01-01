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flickr 28.01 12:04   MIGnews.com

Трамп поручил Пентагону оценить состояние ядерных сил США

Президент Америки Дональд Трамп поручил Минобороны проверить системы противоракетной обороны (ПРО). Соответствующий документ был подписан накануне, передает Polit.info.

Министру обороны Джеймсу Мэттису поручено проверить боеготовность американских систем ПРО.

Главе Пентагона необходимо провести переоценку ядерного потенциала для понимания, насколько подобные военные средства соответствуют масштабу современной угрозы.
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