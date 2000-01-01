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Французы попрощались с системой безлимитных напитков | Фото: Thinkstock28.01 11:31   MIGnews.com

Французы попрощались с системой безлимитных напитков

Нововведение вступило в силу в пятницу, 27 января. Это означает, что рестораны не смогут предлагать своим клиентам безлимитный доступ к сладким напиткам за фиксированную цену или же бесплатно.

Речь идет о популярной в ресторанах быстрого питания практике, где клиент платит только за стакан напитка, а после ему предоставляется неограниченный доступ к наполнению своего стакана сладким напитком. Иногда такая система действует и в столовых.

Запрет действует на все виды прохладительных напитков, содержащие сахар или подсластители, включая спортивные напитки.
Такая система запрета распространена во многих европейских странах и США.

По данным Евростата, уровень ожирения во Франции у взрослых людей составляет 15,3%. Однако в возрасте старше 30 лет от ожирения страдают почти 57% французов и 41% француженок, сообщает Би Би Си.
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