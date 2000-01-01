Нобелевские лауреаты осудили миграционную политику Трампа
Петицию против миграционной политики президента США Дональда Трампа подписали 11 нобелевских лауреатов и тысячи других представителей научного круга. Петиция появилась в интернете в четверг, 26 января, когда глава государства еще не подписал указ об ужесточении миграционной политики в Штатах.
Напомним, что Трамп принял решение остановить программу приема сирийских беженцев в США, а также приема беженцев из других стран на 120 дней, что вызвало бурную реакцию общества.
Как сообщает издание Washington Post число поддерживающих петицию увеличивается. Среди лауреатов Нобелевской премии, которые подписали петицию, есть и биологи, и экономисты, и другие лауреаты, академики, сотрудники и студенты авторитетных вузов.
В петиции также отмечается, что миграционная политика Трампа является "дискриминационной" в отношении беженцев и наносит вред национальным интересам Штатов.