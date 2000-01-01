28.01 11:05 MIGnews.com

Нобелевские лауреаты осудили миграционную политику Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Петицию против миграционной политики президента США Дональда Трампа подписали 11 нобелевских лауреатов и тысячи других представителей научного круга. Петиция появилась в интернете в четверг, 26 января, когда глава государства еще не подписал указ об ужесточении миграционной политики в Штатах.Напомним, что Трамп принял решение остановить программу приема сирийских беженцев в США, а также приема беженцев из других стран на 120 дней, что вызвало бурную реакцию общества.Как сообщает издание Washington Post число поддерживающих петицию увеличивается. Среди лауреатов Нобелевской премии, которые подписали петицию, есть и биологи, и экономисты, и другие лауреаты, академики, сотрудники и студенты авторитетных вузов.В петиции также отмечается, что миграционная политика Трампа является "дискриминационной" в отношении беженцев и наносит вред национальным интересам Штатов.