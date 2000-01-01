28.01 15:15 MIGnews.com

Песков: телефонный разговор с Трампом Путин будет вести один

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что с российской стороны с президентом США Дональдом Трампа по телефону будет говорить только Владимир Путин, передает РИА Новости.По его словам, к разговору не планируется привлекать кого-то еще.Ранее в Кремле подтвердили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в субботу. Позднее в Белом доме уточнили, что беседа начнется в 20.00 мск.Отмечалось, что вместе с Трампом в переговорах будет участвовать вице-президент США Майк Пенс.